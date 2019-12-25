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Во Всеволожске мужчина совершал половые акты с девятиклассником
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Во Всеволожске мужчина совершал половые акты с девятиклассником

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В полицию обратилась мама подростка.

Во Всеволожске мужчина совершал половые акты с девятиклассником. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама подростка. Она заявила, что в период с июля по август 34-летний А. совершал половые акты с находившимся у него в гостях девятиклассником, который является ее сыном. Подозреваемый 11 августа был задержан, возбуждено уголовное дело.

Семья не полная, состоит на учете в ОДН Выборгского района.

Также в Ленобласти военнослужащий изнасиловал 15-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv

Теги: подросток, секс
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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