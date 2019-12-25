Неизвестный избил 77-летнего дедушку на остановке

У пенсионера диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы и пневмонию.

В Кировском районе на автобусной остановке на пожилого мужчину напал хулиган. Сейчас пенсионер находится в больнице. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 23 мая.

Утром в субботу, 22 мая, в городскую поликлинику обратился 77-летний житель улицы Партизана Германа. Врачи обнаружили у пенсионера множество переломов, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и двустороннюю пневмонию. Старика сразу же отправили в больницу.

Как рассказал пострадавший, 19 мая на остановке "Проспект Ветеранов" возле дома № 108 он поссорился с незнакомцем, после чего тот набросился на пенсионера. К врачам дедушка решил не ходить, надеясь на скорое выздоровление без их помощи. Но спустя три дня ему стало хуже - пришлось идти в поликлинику.

Ранее на Piter.tv сообщили, что работодатель закрылся с девушкой в квартире и пытался ее изнасиловать.

Фото: pixabay