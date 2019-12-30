  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей
Сегодня, 10:36
46
lesjasap

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

0 0

Это крупнейшая сделка в истории подобных акционов.

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. В истории подобных аукционов это событие стало крупнейшей заявкой. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на сотрудницу банка "Уралсиб" Ольгу Стерину.

Эксперты отрасли считают, что ее могли выставить в преддверии погашения выпуска госбумаг. Это должно произойти уже на следующей неделе. Аналитики заявили, что результаты аукциона выглядят не столько успешными, как удивительными. Это связано с тем, что выпуск облигаций был продав в одни руки. Однако это не сформировало дополнительный спрос на вторичном рынке со стороны других участников.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: инвестиции, минфин, облигации
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии