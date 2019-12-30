Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

Это крупнейшая сделка в истории подобных акционов.

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. В истории подобных аукционов это событие стало крупнейшей заявкой. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на сотрудницу банка "Уралсиб" Ольгу Стерину.

Эксперты отрасли считают, что ее могли выставить в преддверии погашения выпуска госбумаг. Это должно произойти уже на следующей неделе. Аналитики заявили, что результаты аукциона выглядят не столько успешными, как удивительными. Это связано с тем, что выпуск облигаций был продав в одни руки. Однако это не сформировало дополнительный спрос на вторичном рынке со стороны других участников.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента.

Фото: Piter.tv

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