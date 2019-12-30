Есть несколько способов выделения денег.

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента. В новом правительстве считают, что для исполнение Федеральному посланию придется менять конструкцию казны. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источники.

До 11 февраля Минфин и Минтруд должны разработать правки в федеральный бюджет. Наиболее вероятный способ решения вопроса - отмена части налоговых льгот. Уже сейчас они обходятся бюджету страны в ежегодные четыре триллиона рублей. Дополнительные расходы могут быть покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. В частности, будут использованы средства из Резервного фонда.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин и Медведев встретились с министрами.

Фото: Piter.tv

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