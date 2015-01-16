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Неизвестный протаранил забор недалеко от взлетной полосы во Внуково

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Перед этим водитель проехал по полю.

Мужчина на "Санг Йонге" протаранил металлический забор недалеко от взлетной полосы аэропорта Внуково в Москве. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Life Shot" 20 ноября.

ДТП произошло в 200 метрах от взлетки. После произошедшего мужчина скрылся. Он смог перелезть через ограждение с проволокой. Очевидец обратил внимание, что дырок в заборе две, а не одна.

Сотрудники аэропорта узнали об аварии, когда сработали датчики. Теперь водителя разыскивают. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таможенники во Внуково задержали россиян с килограммом кокаина в желудке. 

Видео: Telegram / SHOT

Теги: взлетная полоса, внуково, забор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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