Неизвестный протаранил забор недалеко от взлетной полосы во Внуково

Перед этим водитель проехал по полю.

Мужчина на "Санг Йонге" протаранил металлический забор недалеко от взлетной полосы аэропорта Внуково в Москве. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Life Shot" 20 ноября.

ДТП произошло в 200 метрах от взлетки. После произошедшего мужчина скрылся. Он смог перелезть через ограждение с проволокой. Очевидец обратил внимание, что дырок в заборе две, а не одна.

Сотрудники аэропорта узнали об аварии, когда сработали датчики. Теперь водителя разыскивают.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таможенники во Внуково задержали россиян с килограммом кокаина в желудке.

Видео: Telegram / SHOT