Неизвестный бросил дымовую шашку во время акции у Гостиного двора

Полицейские воспользовались огнетушителем.

В субботу, 22 августа, во время акции солидарности Алексею Навального и протестам в Хабаровске и Белоруссии в Петербурге, некий гражданин бросил на проезжую часть дымовую шашку. Об этом сообщил telegram-канал "Я-Гражданин!".

Судя по опубликованному видео, сотрудники правоохранительных органов справились с дымовой гранатой с помощью огнетушителя.

Как пишет "Фонтанка.ру", на Невском проспекте оказалась ручная дымовая шашка РДГ-2Ч. В советские времена ее использовали для маскировки солдат и имитации огня.

Ранее мы рассказали о том, что участники акции организовали несколько перфомансов. 0:уу33

Видео: telegram / grazdnews