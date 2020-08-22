Сторонники Навального и протестующих в Хабаровске и Белоруссии провели несколько акций в центре Петербурга

У Гостиного двора провели перфомансы с использованием баннеров и реквизита.

В Петербурге на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и протестующих Хабаровска и Белоруссии состоялось несколько перфомансов. Корреспондент Piter.TV заснял самые яркие моменты акции.

Так, одна из участниц встала на колени прямо у метро, просунув руки через бутафорскую решетку. С собой девушка принесла несколько атрибутов – стакан чая, который символизирует отравление Навального и, полицейскую дубинку. На лице у активистки были нарисованы синяки, а рот она временно заклила пластырем, обозначавшим цензуру.

Также активисты собственноручно составили список примерно 300 имен российских политзаключенных, написав его на длинном свитке.

Напомним, что всего в центре города собрались свыше 150 активистов. Несмотря на несогласованность акицй с властями, задержаний не было.

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Фото: Piter.TV