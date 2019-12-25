Активисты Большой Охты собирают подписи против застройки зеленой зоны на Свердловской набережной

Результаты борьбы планируют донести до федеральных властей.

Население муниципального образования "Большая Охта" выступают против застройки зеленой зоны у гостинцы "Охтинская", расположенной на Свердловской набережной. Активисты недовольны решением властей о размещении жилого квартала для работников суда и собирают подписи соседей – сейчас их количество превысило 1 тысячу. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Большая Охта для жителей".

По мнению инициаторов сбора, новый ЖК уничтожит уникальный ландшафт, с которого открывается живописный вид на Смольный собор и Большеохтинский мост. В качестве альтернативы предлагается создание нового парка: отметим, что Красногвардейский район считается одним из самых запущенных в вопросах экологии.

Собранные подписи должны быть переданы не только в администрацию главы города, но и дойти до федеральных властей.

Ранее мы рассказали о том, что жители южных районов Петербурга пожаловались на неприятный запах.

Фото: zaks.ru