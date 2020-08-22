Жители южных районов Петербурга пожаловались на неприятный запах

Предполагается, что запах навоза идет от пожара у станции Воздухоплавательный парк.

В субботу, 22 августа, жители Московского, Центрального и Петроградского районов Петербурга почувствовали резкий запах навоза. Утром нормально дышать на улице практически невозможно. Информация об этом появилась в ВК-сообществе ЖК "Московские ворота".

Подписчики "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" высказали предположение о происхождении вони: по их мнению, петербуржцев беспокоит запах от свалки, которая горела у станции Воздухоплавательный парк. Кроме того, возможный источник находится в Рыбацком или в Усть-Славянке.

Позже поступило сообщение от МЧС. Сотрудники службы назвали точный адрес горения мусора – пожар, вызвавший вонь, произошел на Витебской Сортировочной улице у дома 6. В данный момент ведомство планирует направить на место передвижную лабораторию.

Ранее мы рассказали о том, что Комитет по природопользованию работает над устранением неприятных запахов в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / spb_today