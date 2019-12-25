Комитет по природопользованию работает над устранением неприятных запахов в Петербурге

Больше всего жалоб зафиксировано на территории Невского района.

В пятницу, 21 августа, в Петербурге прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по установлению источников неприятных запахов и избавлению от них. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В состав комиссии вошли члены Комитета по природопользованию, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, ГУ МЧС РФ и прокуратуры. Все участники будут бороться с загрязнением окружающей среды в городе.

По сведениям собравшихся, наиболее остро проблема неприятных запахов стоит в Невском районе. За июль с жалобами в экологическую дежурную службу обратились 98 жителей Усть-Славянки: в связи с этим, на территории пройдут комплексные проверки.

Однако для установления источника необходимо ввести на законодательном уровне термин "запах", чтобы в дальнейшем установить показатели его нормы. Подобный законопроект - "Об охране атмосферного воздуха" - был разработан Законодательным Собранием Петербурга. Сейчас он находится в стадии рассмотрения.

В результате встречи было принято решение о сборе и предоставлении сведений по ситуации раз в две недели. К определению источника запаха привлекут сотрудников независимой лаборатории мониторинга атмосферного воздуха.

Также члены комиссии направили уведомления всем предприятиям на территории Усть-Славянки, которые потенциально могут причинять неудобство жителям из-за испарений и токсичных веществ. Руководителям напомнили о необходимости соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха.

Ранее мы рассказали о том, что КСП проверит петербургский Комитет по природопользованию.

Фото: Пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга