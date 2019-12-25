КСП проверит петербургский Комитет по природопользованию

Под анализ деятельности попадут еще шесть подведомственных комитету учреждений.

Контрольно-счетная палата Петербурга взялась за проверку деятельности комитета по природопользованию. Как сообщили 18 августа в пресс-службе КСП, специалисты проанализируют использование ведомством бюджета и собственности города, соблюдение законодательства при госзакупках.

Отмечается, что проверку пройдет не только комитет, но и шесть подведомственных ему учреждений: Дирекций особо охраняемых природных территорий и мелиоративных систем и охраны окружающей среды, Дирекций "Ленводхоза" и по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор", а также предприятий "Пиларн", "Экострой" и "Специализированная фирма "Минерал". В 2018 году комитету выделили из бюджета города свыше 1,6 млрд рублей, в 2019 – 2,1 млрд рублей, в текущем году запланировано 1,5 млрд рублей трат. Проверка завершится 30 ноября.

Ранее мы сообщали, что контрольно-счетная палата проанализирует траты ГАТИ.

Фото: Piter.TV