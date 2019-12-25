Контрольно-счетная палата проанализирует траты ГАТИ

Плановый показатель расходов инспекции в этом году ― 230 млн рублей.

Контрольно-счетная палата приступила к плановой проверке Государственной административно-технической инспекции. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Инспекторы проанализируют использование ГАТИ средств бюджета и собственности Петербурга, а также другие вопрос финансово-хозяйственной деятельности инспекции. Напомним, она контролирует соблюдение правил благоустройства и организацию производства земляных и строительных работ. В августе ГАТИ собрала штрафы на 10 миллионов рублей за неделю.

Проверка завершится 25 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила в МО "Шушары" нецелевое использование 39 млн рублей.

Фото: Piter.TV