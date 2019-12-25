ГАТИ собрала штрафы на 10 миллионов рублей за неделю

Инспекторы прошлись по улицам Петербурга.

Сотрудники административно-технической инспекции взыскали за одну неделю штрафов на 9, 5 миллионов рублей. Пройдясь по городу, специалисты заметили грязные заборы, фасады завешанные кондиционерами, отсутствующие таблички с адресами.

Больше всего нарушений было выявлено у "Почты России" и "Ростелекома". В общей сумме организации оштрафованы на 580 тысяч рублей. Также оштрафовали росгвардейцев на 270 тысяч рублей, которые занимают помещение на проспекте Славы, 53. Кроме того, нарушения обнаружили у института цитологии РАН за разваливающийся фасад здания на Тихорецком проспекте должен заплатить штраф в 250 тысяч. Штрафы заплатят АО "Проммонолит" и ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Уточняется, что также была оштрафована компания ООО "Агропром", садово-парковое предприятие "Выборгское и Университет ГПС МЧС России.

Ранее мы писали, что в Петербурге оштрафовали работающие в ТЦ фудкорты.

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