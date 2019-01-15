В Петербурге оштрафовали работающие в ТЦ фудкорты

Торговые центры работали с нарушениями.

Торговые центры Петербурга продолжают проверять на соблюдение норм, которые были установлены для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, сотрудники ГАТИ проверили 10 ТЦ в разных районах: половина из них работала с нарушениями. В основном нарушения касаются работы фудкортов, которым все еще запрещено принимать посетителей. Также специалисты проверяют наличие СИЗ. Не соблюдали принятые нормы в ТРЦ "Гулливер", "Атмосфера", "Международный", "Лиговъ" и "Континент" на Бухарестской. Выявленные нарушения были устранены. Напомним, что администрации может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV