Активисты снова собрались у Гостиного Двора в поддержку Алексея Навального, жителей Хабаровска и Белоруссии

На акцию пришло более 150 человек.

В субботу, 22 августа, сторонники Алексея Навального и активисты, выступающие в поддержку протестов в Хабаровске и Белоруссии, вновь собрались у Гостиного двора. Мероприятие началось в 14:00. На месте побывал мобильный корреспондент Piter.TV.

Известно, что акция собрала более 150 человек. За процессом наблюдают около 30 сотрудников правоохранительных органов, которые предупреждают, что в связи с несогласованностью встречи участники могут быть задержаны.

Напомним, что сегодня самолет транспортировал Алексея Навального в немецкую клинику из Омска.

Ранее мы рассказали о том, что активисты уже собирались у Гостиного двора в поддержку оппозицонного политика.а0:33

Видео: Piter.TV