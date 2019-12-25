Неизвестные стреляли в ветеринарного врача на Светлановском проспекте

Сейчас стрелков разыскивают.

В пятницу, 19 июня, трое неизвестных стреляли в ветеринарного врача в Калининском районе Петербурга. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о стрельбе у дома № 72 по Светлановскому проспекту поступило диспетчеру около 16:00. Ближе к вечеру в полицию обратился пострадавший, к которому ранее подошли три молодых человека, двое из которых достали предметы похожие на пистолеты и выстрелили в его сторону.

Также в полицию поступила телефонограмма о том, что ветеринар обращался в больницу за медицинской помощью. У него диагностировали подкожный разрыв левого ахиллова сухожилия. Мужчину доставили в городскую больницу в удовлетворительном состоянии.

Сейчас стрелков разыскивают.

Ранее мы писали, что в Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.

Фото: pexels.com