Взрывчатка якобы оказалась в четырех родильных домах и двух больницах в Центральном, Московском, Фрунзенском и Василеостровском районах.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что неизвестный "минер" атаковал шесть больниц Петербурга. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что в минувший понедельник, с с 15:00 до 16:30 на электронные почты сразу шести медицинских учреждений пришли письма с угрозой подрыва. Якобы взрывчатку подложили родильные дома и в больницы в Центральном, Московском, Фрунзенском и Василеостровском районах.

Здания незамедлительно осмотрели саперы. Никаких опасных предметов или веществ правоохранители не нашли.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали банду наркодилеров, работающих через интернет.

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