Неизвестные на "Газели" забрали пострадавшего в ДТП с собой во Всеволожском районе

"Газель" сбила мужчину в Янино-1, после чего пострадавшего погрузили в автомобиль и увезли с собой. С таким сообщением жительница Всеволожского района обратилась в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
По ориентиру, который дала заявительница, инцидент произошел на Шоссейной улице у здания №106. По ее словам, авария случилась в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего перенесли в "Газель" двое мужчин неславянской внешности. Куда именно они отправились ― неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина нарисовал огромное граффити с просьбой к Путину достроить проблемный ЖК в Мурино.
Фото: pixabay.com
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