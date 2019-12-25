Неизвестные на "Газели" забрали пострадавшего в ДТП с собой во Всеволожском районе

Очевидец обратился в полицию 18-го октября в 13-м часу.

"Газель" сбила мужчину в Янино-1, после чего пострадавшего погрузили в автомобиль и увезли с собой. С таким сообщением жительница Всеволожского района обратилась в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По ориентиру, который дала заявительница, инцидент произошел на Шоссейной улице у здания №106. По ее словам, авария случилась в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего перенесли в "Газель" двое мужчин неславянской внешности. Куда именно они отправились ― неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина нарисовал огромное граффити с просьбой к Путину достроить проблемный ЖК в Мурино.

Фото: pixabay.com