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Неизвестные на "Газели" забрали пострадавшего в ДТП с собой во Всеволожском районе
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

Неизвестные на "Газели" забрали пострадавшего в ДТП с собой во Всеволожском районе

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Очевидец обратился в полицию 18-го октября в 13-м часу.

"Газель" сбила мужчину в Янино-1, после чего пострадавшего погрузили в автомобиль и увезли с собой. С таким сообщением жительница Всеволожского района обратилась в полицию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах. 

По ориентиру, который дала заявительница, инцидент произошел на Шоссейной улице у здания №106. По ее словам, авария случилась в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего перенесли в "Газель" двое мужчин неславянской внешности. Куда именно они отправились ― неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина нарисовал огромное граффити с просьбой к Путину достроить проблемный ЖК в Мурино. 

Фото: pixabay.com

Теги: газель, дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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