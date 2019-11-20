В открытом доступе находятся данные 800 человек.

Неизвестные выставили на продажу данные 1,2 млн клиентов микрозаймов. Информация о реализации размещена на специализированном сайте. Речь идет о сведениях от МФО, которые входят в десятку крупнейших по стране. Личные данные содержат ФИО, номера телефонов и электронной почты, адреса, даты рождения и паспорт. Об этом сообщили в "РБК".

Пострадавшие от злоумышленников клиенты обращались в компании с 2017 года по конец 2019. На данный момент в открытом доступе опубликованы сведения о почти 800 человек. Среди них клиенты "Микроклада", "Лайма", Быстроденьги", Займера", "еКапусты". Часть опрошенных ответила, что никогда не обращались за услугами МФО.

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