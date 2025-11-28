"Известия": МФО начали навязывать заемщикам Таро и гороскопы

В России доля жалоб на МФО составила 14,9 процентов по результатам 2025 года.

Микрофинансовые организации на российской территории при выдаче, продлении и даже погашении займов нередко навязывают своим клиентам дополнительные услуги с низкой потребительской ценностью, включая расклады Таро, гороскопы и натальные карты. Соответствующие данные журналистам газеты "Известия" предоставил главный финансоыый уполномоченный Юрий Воронин. Эксперт уточнил, что сейчас МФО также предлагают платформы по подбору финансовых решений, юридические консультации, сервисы по снижению долговой нагрузки и программы для подбора аналогов лекарств. Банк России добавил, что заемщикам в стране также навязывают полисы добровольного медицинского или имущественного страхования и сервисы вроде "кредитного рейтинга".

Авторы статьи уточнили, что в 2025 году доля жалоб, связанных с дополнительными услугами в МФО, составила 14,9 процентов от всех обращений, а их общее число выросло примерно на 20 процентов, до шести тысяч. Центральный Банк России уведомил прессу, что государственный финансовый регулятор подготовил новую редакцию базового стандарта защиты прав клиентов. В документе будет отдельно прописан порядок продажи платных опций.

Сейчас обновленный текст стандарта находится на согласовании в Банке России. Рассчитываем, что он будет утвержден в ближайшее время. Центробанк РФ

В газете журналисты напомнили о том, в России с 1 марта 2026 года для МФО стала обязательной биометрическая идентификация клиентов, а с первого апреля максимальная переплата по займам была снижена до 100 процентов.

Фото: pxhere.com