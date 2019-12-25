"Ведомости": профильные ведомства не одобрили аутентификацию в МФО по биометрии

Увеличение числа пользователей ЕБС говорит о повышении доверия и востребованности услуг, сообщили в Минцифры.

Минцифры и российские правоохранительные органы не одобрили идею Центрального банка России разрешить подтверждение личности клиентов микрофинансовых организаций (МФО) через биометрические системы и ID-сервисы банков. Соответствующими данными журналисты из газеты "Ведомости" поделились после прочтения писем, направленных профильными ведомствами. В документах говорится о том, что Минцифры концептуально поддерживает повышение доступности финансовых услуг для граждан. Однако в этом случае важно оценить проектируемое регулирование по итогам накопления правоприменительной практики.

Напомним, что подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным для микрофинансовых компаний с 1 марта 2026 года, а для микрокредитных компаний - с 1 марта 2027 года. Финансовые операции в стране будут проходить через Единую биометрическую систему (ЕБС). Исключением станет использование сторонних аккредитованных компаний.

Заместитель главы МВД Андрей Храпов говорит в письме, что подтверждение личности клиентов МФО через ЕБС в настоящее время является максимально надежным и безопасным способом. А альтернативный способ через биометрические системы и ID-сервисы банковских структур может негативно повлиять на уровень кибербезопасности в ввиду риска хакерских атак и вероятных утечек баз данных.

