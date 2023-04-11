Миронов призвал запретить микрофинансовые организации в России

В Госдуме нашли государственное решение по замене микрозаймов на госкредитование.

Микрофинансовые организации на российской территории должны быть заменены государственной системой льготного кредитования. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уверен в необходимости запрета МФО по стране.

Микрозайм - своего рода финансовый наркотик, а вся деятельность МФО сродни распространению запрещенных средств. Этот вид антинародного бизнеса нужно полностью запретить. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты призвал федеральные власти провести для граждан амнистию по безнадежным долгам, а также сформировать единую систему кредитования под два или три процента. Такое решение не только станет еще одним государственным механизмом социальной поддержки населения, но также простимулирует потребительский спрос и поддержит экономическую систему. В истории современной России микрофинансовые структуры появились в 1990-х годах. А федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций" принят с 2010 года.

