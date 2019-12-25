Неизвестные в темных шапках избили двух безработных тихвинцев

Инцидент произошел после распития потерпевшими спиртных напитков.

Утром четверга, 2 апреля, из квартиры в 4-ом микрорайоне города Тихвин в больницу были доставлены двое мужчин 1963 и 1975 гг. рождения. Оба госпитализированы после избиения неустановленными лицами. Об этом стало известно Piter.TV.

Квартира, в которой произошел инцидент, принадлежит одному из пострадавших. По словам женщины 1952 года рождения, находившейся в гостях, обитатели квартиры собрались за распитием алкоголя. В половину первого ночи неизвестные в темных головных уборах проникли внутрь через открытую дверь и избили двух собутыльников.

С места преступления изъята бутылка водки объёмом 0,5 литров. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец застрелил знакомого за старые долги.

Фото: Pixabay