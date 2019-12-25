Петербуржец застрелил знакомого за старые долги

Тело должника с огнестрельными ранениями нашли в машине.

В Ленобласти завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя Петербурга. Мужчину подозревают в убийстве знакомого и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. В салоне автомобиля в одном из садоводств Всеволожского района обнаружили тело 34-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По подозрению в совершении преступления был задержан строитель, который около 4-5 лет назад построил потерпевшему колодец.

Оказалось, что за работу хозяин участка так и не заплатил, несмотря на многочисленные напоминания. Тогда строитель решил пойти на крайние меры. По версии следствия, в вечернее время он приехал к дому должника и начал его ждать. Когда тот подъехал к участку на автомобиле, подозреваемый совершил в него несколько выстрелов из оружия, которое вместе с боеприпасами незаконно приобрел. От полученных травм потерпевший скончался прямо в салоне автомобиля.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать на следующий день. Сейчас он находится под стражей и ждет суд.

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Фото: Piter.TV