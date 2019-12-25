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Неизвестные в масках подстрелили молодого человека на Проспекте Ветеранов
Сегодня, 10:05
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Неизвестные в масках подстрелили молодого человека на Проспекте Ветеранов

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Юноша самостоятельно обратился за помощью в травмпункт.

На проспекте Ветеранов произошёл конфликт со стрельбой, который инсценировали двое хулиганов в масках. Об этом стало известно Piter.TV.

В отдел полиции после произошедшего обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что накануне вечером сидела с друзьями на скамейке. К ним подошли злоумышленники и завязали с компанией конфликт. Один из них достал пистолет и выстрелил в 18-летнего друга свидетельницы.

Пострадавший юноша смог самостоятельно обратиться в травмпункт, где ему была оказана необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются, стрелявшего разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвая женщина за рулем Renault сбила коляску с ребенком на Гражданке.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, проспект ветеранов, санкт-петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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