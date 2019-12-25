Неизвестные в масках подстрелили молодого человека на Проспекте Ветеранов

Юноша самостоятельно обратился за помощью в травмпункт.

На проспекте Ветеранов произошёл конфликт со стрельбой, который инсценировали двое хулиганов в масках. Об этом стало известно Piter.TV.

В отдел полиции после произошедшего обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что накануне вечером сидела с друзьями на скамейке. К ним подошли злоумышленники и завязали с компанией конфликт. Один из них достал пистолет и выстрелил в 18-летнего друга свидетельницы.

Пострадавший юноша смог самостоятельно обратиться в травмпункт, где ему была оказана необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются, стрелявшего разыскивают.

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Фото: Piter.TV