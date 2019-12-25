Неизвестные в защитных костюмах устроили опрос в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

Сотрудники учреждения обратились в правоохранительные органы.

Хулиганы в противочумных костюмах устроили провокационную акцию у НИИ скорой помощи им.Джанелидзе. Об этом руководство медицинского учреждения рассказало "Петербургскому дневнику".

Неизвестные в белых защитных костюмах опрашивали пациентов о коронавирусе и снимали это на камеру. Они собирались это выложить в Instagram.

Нарушителей попросили удалить видеозаписи, так как снимать посетителей и персонал мед.учреждений запрещено без их согласия. Сотрудники охраны прекратили несанкционированный опрос. Сотрудники института обратились в полицию.

В НИИ им. Джанелидзе подозревают, что подобные акции могут повториться на территории других больниц.

Сегодня, 5 марта, в Петербурге зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции. Ее выявили у студента из Италии. Все, кто проживал с ним в одном общежитии, находятся на карантине.

Фото: vk.com/nii_dzhanelidze