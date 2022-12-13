Подростки силой отобрали у мужчины 10 коробок с обувью в переходе на Комендантской площади

Нападавшие разыскиваются, возбуждено уголовное дело.

Вечером среды, 8 января, в экстренные службы поступило сообщение о разбойном нападении в подземном переходе на Комендантской площади. Неизвестные подростки отобрали у 27-летнего гражданина республики Таджикистан 10 коробок с обувью. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что к мужчине подошли двое подростков, и, применив газовый баллончик, забрали у него коробки силой, после чего скрылись с места происшествия. Сумма ущерба устанавливается.

На вид преступникам 14-15 лет, рост 163-165 см. Один из них был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, белые кроссовки. На втором нападавшем была куртка с капюшоном болотного цвета с полосами белого цвета по всей куртке, спортивные штаны чёрного цвета, высокие кроссовки белого цвета с черной подошвой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге судимый мужчина обманул мать на деньги.

Фото: Piter.TV