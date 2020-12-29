Неизвестные с топором отобрали у петербуржца телефон

Одного подозреваемого уже задержали.

Двое неизвестных украли у петербуржца "iPhone" за 67 тыс. рублей утром 3-го января. Они угрожали ему топором и ножом, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома №7 по Школьной улице. После кражи злоумышленники скрылись.

Вечером у дома №2 по Сестрорецкой улице полиция задержала подозреваемого. У него изъяли похищенное. Предполагаемым преступником оказался неработающий 28-летний гражданин. Теперь правоохранители разыскивают соучастника. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ранее у него уже были проблемы с законом.

Также Piter.TV опубликовал видео, как неизвестный использовал газовый баллончик и отобрал у петербуржца "Айфон".

Фото: pixabay.com