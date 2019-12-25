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Неизвестные решили уничтожить деревья во дворе на Звездной улице
Сегодня, 17:11
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nadezhda_sib

Неизвестные решили уничтожить деревья во дворе на Звездной улице

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Злоумышленники насыпали соли у ствола деревьев.

Неизвестные засаливают почву для уничтожения деревьев на Звездной улице. Об этом рассказала активистка Татьяна Туманова в группе "ВКонтакте" "Деревья Петербурга".

Женщина обнаружила, что стволы деревьев были засыпаны белым веществом. Летом происходило то же самое, в результате действий злоумышленников начал погибать серебристный тополь. Его удалось спасти, вымыв соль. 

Но "вражина" не успокоился и повторил диверсию – насыпал мелкой белой соли под серебристый тополь, плодоносящую сливу, молодой дубок и под роскошный красавец клён. Я всё сфотографировала.

рассказала женщина. 

Молодые деревья растут у дома №9, корпус 1. Кто и зачем хочет избавиться от них, пока неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рядом с площадью Шевченко в Петербурге высадят каштаны. 

Фото: Деревья Петербурга / VK 

Теги: деревья, зеленые насаждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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