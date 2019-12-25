Рядом с площадью Шевченко в Петербурге высадят каштаны

Жителей города приглашают принять участие в мероприятии.

На следующей неделе, 14 октября, в Петроградском районе пройдет посадка каштанов с участием активистов, жителей города и представителей комитета по благоустройству. Информация об этом появилась в группе "Деревья Петербурга" в "ВКонтакте".

Договариваться с Комитетом о посадке каштанов пришлось в течение года. Дело в том, что обычно высаживают липы или клены. Сложности вызвал поиск подходящих саженцев. Один шестиметровый каштан обошелся в 40 тыс. рублей, всего посадят три дерева. Средства были собраны благодаря неравнодушным жителям Петроградского района.

Деревья Петербурга и комитет по благоустройству приглашают вас на праздник древонасаждений. говорится в сообщении.

Каштаны украсят территорию на площади Шевченко.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный продлил аренду участка под застройку в Муринском парке.

Фото: Деревья Петербурга / VK