Неизвестные разрушили памятник героям войны в Краснодарском крае

Они разбили таблички мемориала.

Неизвестные разрушили военный мемориал на горе Семашхо вблизи города Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 7 мая. Сообщается, что в СМИ поступили сведения о разрушении памятника героям войны группой неизвестных людей. Они разбили таблички мемориала, установленного в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ.

Также в пресс-службе уточнили, что следственным управлением по региону " инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы".

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Видео: Instagram / tuapse_com