СК РФ подозревает мужа в гибели Кристины Журавлевой.

Суд арестовал мужа убитой под Екатеринбургом блогерши. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ по региону. Подозреваемый ранее дал признательные показания.

Напомним, что тело Кристины Журавлевой было обнаружено случайно 16 апреля. Предположительно, мужчина днем 5 апреля поссорился с женой. После этого он задушил 28-летнюю девушку руками, а 9 числа скрыл ее труп в лесополосе около Екатеринбурга. Некоторое время личность погибшей не была установлена, так как информации об исчезновении женщины со схожими признаками не поступало. Днем 30 апреля с заявлением о пропажи супруги обратился местный житель по имени Дмитрий.

В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершённого преступления. Сегодня районным судом в отношении обвиняемого по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по региону

Назван предполагаемый убийца блогерши из Екатеринбурга.

Фото: Instagram/kris_zhuravleva.