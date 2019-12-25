Назван предполагаемый убийца блогерши из Екатеринбурга. Об этом журналистам рассказали местные силовые структуры. По наиболее вероятной версии трагедии, Кристина Журавлева погибла от рук мужа Дмитрия. Супруг жертвы пришел на допрос в правоохранительные органы в неадекватном состоянии. В полиции предположили, что мужчина находился под воздействием психотропных препаратов. Он подписал признательные показания.
В настоящее время следователи проверяют и другие возможные версии случившегося с Кристиной Журавлевой. Проверяется близкий круг блогера и данные о возможных конфликтах. Напомним, что тело 28-летней погибшей найдено вечером 5 мая. Кристина обнаружена в лесу.
Девушка известна подписчикам блогом о красоте и стиле. Она внезапно прекратила его вести, после чего пользователи соцсетей забеспокоились о состоянии Кристины.
Дмитрий Нагиев сыграл Чикатило в сериале Сарика Андреасяна.
Фото: Instagram/kris_zhuravleva
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