Под подозрение попал муж Кристины Журавлевой.

Назван предполагаемый убийца блогерши из Екатеринбурга. Об этом журналистам рассказали местные силовые структуры. По наиболее вероятной версии трагедии, Кристина Журавлева погибла от рук мужа Дмитрия. Супруг жертвы пришел на допрос в правоохранительные органы в неадекватном состоянии. В полиции предположили, что мужчина находился под воздействием психотропных препаратов. Он подписал признательные показания.

В настоящее время следователи проверяют и другие возможные версии случившегося с Кристиной Журавлевой. Проверяется близкий круг блогера и данные о возможных конфликтах. Напомним, что тело 28-летней погибшей найдено вечером 5 мая. Кристина обнаружена в лесу.

Девушка известна подписчикам блогом о красоте и стиле. Она внезапно прекратила его вести, после чего пользователи соцсетей забеспокоились о состоянии Кристины.

Дмитрий Нагиев сыграл Чикатило в сериале Сарика Андреасяна.

Фото: Instagram/kris_zhuravleva

