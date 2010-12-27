Вандалы сломали памятники зверям.

На днях неизвестные разгромили кладбище домашних животных в Новом Девяткино, сообщили очевидцы в группе "Девяткино LIVE | Мурино".

В Капральевом парке неизвестные разрушили могилы на кладбище домашних животных. Памятники, поставленные умершим домашним любимцам, раскидали по территории кладбища.

Комментаторы в группе разделились на два лагеря: одни осуждают такой акт вандализма, а другие возмущены самим кладбищем на территории парка:

"Как-то это по-скотски, кому мешало". "Какое кладбище домашних животных? В России это запрещено санитарными законами. Только кремация! Надо в СЭС написать".

Ранее Piter.TV сообщал, что вандалы разрисовали галерею фресок в переулке Радищева.

Фото: "Девяткино LIVE | Мурино"