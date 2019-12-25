Неизвестные расписали граффити недостроенный корабль на "Байконуре"

Одним из вандалов оказался художник, который рисует в Петербурге.

Накануне на одну из площадок космодрома "Байконур" проникли неизвестные и расписали граффити недостроенный корабль. Снимки мгновенно разлетелись по сети.

Вандалы оставили несколько надписей на корабле: "Добро", "Юра, мы приехали", а также целое послание человечеству: "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".

Одним из вандалов оказался молодой человек, работающий под псевдонимом Burda.dobro. Он сам рассказал о содеянном в Instagram, однако вскоре удалил запись. Судя по его странице, он занимается граффити уже много лет. Его рисунки есть, в том числе, на стенах домов, трансформаторных будках, поездах и автомобилях Петербурга.

Пользователи интернета восприняли ситуацию неоднозначно. Многие потребовали привлечь вандалов к ответственности.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают личности нарушителей и выясняют, как они попали на охраняемый объект.

Ранее мы писали, что в Петербурге в очередной раз закрасили портрет Бродского.

Фото: Instagram / oldschool_boy80