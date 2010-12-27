Неизвестные "увидели" в петербурженке проститутку и попытались изнасиловать

Женщина просто сидела на остановке, в ожидании транспорта.

В понедельник, 28 октября, стало известно о том, что в полицию Петербурга обратилась горожанка, которая заявила, что её пытались изнасиловать двое прохожих. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Как оказалось, 33-летняя женщина просто сидела на остановке, в ожидании транспорта. Около остановки остановился красный автомобиль, из него вышли двое. Мужчины приняли петербурженку за женщину с низкой социальной ответственностью и предложили составить им компанию. Женщина отказала, в ответ незнакомцы попытались изнасиловать её: затащили в автомобиль и попытались раздеть. Женщине удалось оттолкнуть злоумышленников и убежать. За помощью она обратилась к сотрудникам Росгвардии.

Женщина отказалась писать заявление на обидчиков.

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Фото:pixabay



