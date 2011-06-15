Неизвестные попытались ослепить экипаж самолета, который шел на посадку в "Пулково"

Судно приземлилось по расписанию, никто не пострадал.

В среду, 14 апреля, экипаж рейса SU 6016 Москва – Петербург попытались дважды ослепить лучами лазера зеленого цвета, сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия".

Экипаж заметил кратковременные лучи и сообщил об этом службе управления воздушным движением. Ситуация повторилась, на второй раз неизвестные направили лучи уже на борт. Рейс заходил на посадку, пилотам удалось посадить судно по расписанию, обошлось без пострадавших.

Отмечается, что луч направляли из деревни Нурма Тосненского района.

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