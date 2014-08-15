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Неизвестные похитили полтора млн рублей из подвала Русского музея
Сегодня, 14:32
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Неизвестные похитили полтора млн рублей из подвала Русского музея

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Крупную сумму хранила комендант прямо с своем столе на работе.

В понедельник, 4 июля, комендант Русского музея заявила полицейским о пропаже 1,5 млн рублей из подвала культурного учреждения. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам 61-летней сотрудницы музея, она сняла крупную сумму с банковского счета умершей сестры и хранила ее в ящике стола на своем рабочем месте. Однако 1 июля женщина обнаружила, что все деньги были украдены. Из-за пережитого стресса она не сразу обратилась в правоохранительные органы. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что дело о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге передали в суд.

Фото: ВКонтакте / Русский музей

Теги: криминал, похищение, русский музей, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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