Неизвестные похитили человека в Мурино

Машина злоумышленников направилась в сторону улицы Шувалова.

В четверг, 20 августа, неизвестные молодые люди совершили похищение в Мурино. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным заявителя, злоумышленники приехали в один из дворов города на сером на автомобиле "Лада" с тонированными стеклами примерно в 14:47. Из багажника были видны ноги человека.

Водитель машины несколько раз оглянулся по сторонам и уехал в направлении улицы Шувалова. На поиски выехали наружные наряды УМВД РФ по Всеволожскому району.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Видео: Piter.TV