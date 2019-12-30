Ночью в Приморском районе сгорели два самосвала

Машины пострадали от неизвестных поджигателей.

Ночью 22 января в Приморском районе полыхали две грузовые машины, сообщило АН "Оперативное прикрытие". Полиция получила сообщение о пожаре во втором часу ночи.

Как выяснилось, горели самосвалы SHACMAN SX, оба зарегистрированы на женщин (1978 и 1986 годов рождения). Камеры видеонаблюдения помогли установить, что около часа ночи к машинам подошли двое неизвестных, а спустя семь минут оба грузовика загорелись.

По факту случившегося ведется проверка. Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее в Московском районе задержали 34-летнего лжеминёра Пулково.

Фото: Piter.TV