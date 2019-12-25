Неизвестные подожгли банкомат в Тосненском районе

Однако деньги забрать злоумышленники не успели.

Утром вторника, 25 августа, в поселке Красный Бор Тосненского района произошла попытка кражи: злоумышленники подожгли банкомата в магазине Комсомольской улице, однако не смогли поживиться деньгами. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, преступление произошло примерно в 4:00. В здание грабители попали через окно. Их планы нарушила сигнализация. Несмотря на то, что план злоумышленников не удался, был нанесен ущерб владельцам магазина, оцененный более чем в 25 тысяч рублей.

Сотрудники следственных органов приступили к розыску преступников. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay