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Неизвестные подожгли банкомат в Тосненском районе
Сегодня, 12:39
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Неизвестные подожгли банкомат в Тосненском районе

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Однако деньги забрать злоумышленники не успели.

Утром вторника, 25 августа, в поселке Красный Бор Тосненского района произошла попытка кражи: злоумышленники подожгли банкомата в магазине Комсомольской улице, однако не смогли поживиться деньгами. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, преступление произошло примерно в 4:00. В здание грабители попали через окно. Их планы нарушила сигнализация. Несмотря на то, что план злоумышленников не удался, был нанесен ущерб владельцам магазина, оцененный более чем в 25 тысяч рублей.

Сотрудники следственных органов приступили к розыску преступников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что неизвестные до полусмерти избили 44-летнего знакомого в Тихвине.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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