Неизвестные отправили сообщение о минировании ТЦ "Артиум" от имени 15-летней девочки

Анонимные злоумышленники отправили на почту местного УФСБ РФ фальшивое сообщение от имени школьницы. Об этом сообщил 47news.
В тексте сообщение указывалось время минирования – 16:00 . Оперативники осмотрели здание, но никаких признаков взрывных устройств найдено не было.
Девочка 15-ти лет, с адреса которой пришла угроза, уверяет, что не знает никакой информации о потенциальных террористах. Сама она не планировала минировать торговый центр и понятия не имеет, каким оьразом был получен доступ к ее электронному адресу.
Ранее мы рассказали о том, что в конце июня в Петербурге вновь искали бомбы в нескольких торговых центрах и городском суде.
Фото: vyborg-citytour.ru
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