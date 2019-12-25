Неизвестные отправили сообщение о минировании ТЦ "Артиум" от имени 15-летней девочки

Школьница не в курсе, кто мог воспользоваться ее почтой.

Анонимные злоумышленники отправили на почту местного УФСБ РФ фальшивое сообщение от имени школьницы. Об этом сообщил 47news.

В тексте сообщение указывалось время минирования – 16:00 . Оперативники осмотрели здание, но никаких признаков взрывных устройств найдено не было.

Девочка 15-ти лет, с адреса которой пришла угроза, уверяет, что не знает никакой информации о потенциальных террористах. Сама она не планировала минировать торговый центр и понятия не имеет, каким оьразом был получен доступ к ее электронному адресу.

Ранее мы рассказали о том, что в конце июня в Петербурге вновь искали бомбы в нескольких торговых центрах и городском суде.

Фото: vyborg-citytour.ru