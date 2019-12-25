Неизвестные обманывали пенсионеров по телефону, представляясь сотрудниками банка

Мошенники обзванивали людей, проживающих во Фрунзенском районе.

За прошедшие несколько суток, 23 и 24 апреля, в Полицию обратились сразу несколько пенсионерок, которых обманули телефонные мошенники. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Неизвестные позвонили двум петербурженкам 67-ми и 73-х лет, проживающим во Фрунзенском районе, и представились сотрудниками известного банка. Мошенники сообщили, что карты женщин находятся в опасности, убедили продиктовать свои данные а также поинтересовались есть ли у них другие карты.

После окончания разговора, с банковских карт первой пенсионерки списали 214 500 рублей, вторую же убедили самостоятельно перевести 1 519 541 рублей через банкомат.

На данный момент злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенник продал пенсионерке лекарства на 40 тысяч рублей.

Фото: Pixabay