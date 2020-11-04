Неизвестные на авто мешают спать жителям улицы Смолячкова

Полиция приехала не с первого раза.

Неизвестный несколько дней подряд мешают спать жителям Выборгского района. Они включают громкую музыку в машине, в ночь с 3 на 4 ноября решили разбить ларек. Местная жительница обратилась в полицию, узнал Piter.TV от источника.

По словам петербурженки, она обратилась в отделение полиции на улице Смолячкова, однако ответ получить не удалось. После этого она дважды позвонила по номеру "911", в первый раз из-за громкой музыки, во второй ― из-за звука разбивающегося стекла. Женщина предположила, что хулиганы решили уничтожить овощной ларек. После этого между неизвестными завязалась разборка. В этот раз правоохранители прибыли на место и задержали нарушителей спокойствия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленники ограбили магазин на улице Свободы.

Видео: Piter.TV