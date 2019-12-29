В Петербурге неизвестные на "BMW" украли мусорное ведро

Мужчины дождались пока сотрудники офиса уедут, а затем стащили емкость вместе с окурками.

В воскресенье, 1 марта, стало известно, что рядом с одним из петербургских офисов украли мусорное ведро. Об этом рассказали в группе "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербуг", социальной сети "Вконтакте".

Поделившийся видео рассказал, что граждане приехали к закрытию, купили материал, а затем затаились в машине, дожидаясь пока все сотрудники уедут. Затем один из мужчин выбежал из автомобиля, кусачками освободил ведро от прополки и забрал с собой вместе со всеми окурками.

Потерпевший уточнил, что во всей истории "не так за ведро обидно", как подозрительно, что номера "BMW" зарегистрированы на транспортное средство другой, более дешевой марки ("ВАЗ-21099").

В комментариях шутя предположили, что злоумышленники "ведерками на машину и накопили", а также уточнили, что "хорошее ведро на вес золота".

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Видео: vk.com/spb_today_unpublished