В Приморском районе установили необычный "дорожный знак"

В понедельник, 24 февраля, на Торжковой улице в Приморском районе города появился необычный "дорожный знак". Фотографиями с места событий петербуржцы поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Автор снимков рассказал, что красную коляску на дороге установили сотрудники дорожных служб. Такое решение должно было предупредить водителей о проводимых на этом участке работах и помочь не угодить в дорожную яму. очевидец также подчеркнул, что не заметить подобное "невозможно".
Ранее мы писали, что у переезда на проспекте Энергетиков, где уже год как сняли рельсы, установили новый железнодорожный светофор.
Фото: vk.com/spb_today
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