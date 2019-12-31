В Приморском районе установили необычный "дорожный знак"

Креатив работников дорожных служб заметен издалека.

В понедельник, 24 февраля, на Торжковой улице в Приморском районе города появился необычный "дорожный знак". Фотографиями с места событий петербуржцы поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автор снимков рассказал, что красную коляску на дороге установили сотрудники дорожных служб. Такое решение должно было предупредить водителей о проводимых на этом участке работах и помочь не угодить в дорожную яму. очевидец также подчеркнул, что не заметить подобное "невозможно".

Ранее мы писали, что у переезда на проспекте Энергетиков, где уже год как сняли рельсы, установили новый железнодорожный светофор.

Фото: vk.com/spb_today

