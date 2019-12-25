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У переезда на проспекте Энергетиков, где уже год как сняли рельсы, установили новый железнодорожный светофор
Сегодня, 17:24
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Arinablinova

У переезда на проспекте Энергетиков, где уже год как сняли рельсы, установили новый железнодорожный светофор

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Мнения петербуржцев разделились.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что у железнодорожного переезда на проспекте Энергетиков установили новый специализированный светофор. Одного из неравнодушных петербуржцев смутило, что рельсов в этом месте нет уже больше года. Об этом он рассказал в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях многие согласились с автором фотографий и стали обвинять местные власти в нерациональных тратах денег и шутить о том, что "умом Россию не понять". Обвинения продолжались до тех пор, пока одна из жительниц района не рассказала, что полную реконструкцию дороги планировали уже давно, ведь рядом есть крупные предприятия, которым было бы удобно её использовать. Проложат ли новые рельсы в действительности или светофор  так и продолжит  "в одиночестве сигналить призрачным поездам" покажет только время. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти местный житель создал свою железную дорогу.

Фото: vk.com/unreleased_dtp

 

 

Теги: поезд, реконструкция, рельсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:19

Меня зовут Рыжиков Игорь Дмитриевич мне 21 год меня интересует работа на проспекте Энергетиков что будут с рельсами  и новый светофор зачем поставили но там ведь предприятие . 

Рабочие хотят разшерять дорогу то есть проспект Энергетиков уже говорили 2019 и 2020 годах

Звонить можно с 10 до 16

89818457801

Я есть в контакте там меня зовут Игорь рыжиков 

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