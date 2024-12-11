Неизвестные бросили коктейль Молотова в тепловоз на станции "Ручьи"

Полиция проводит проверку.

Ночью в Калининском районе Санкт-Петербурга неизвестные подожгли маневровый тепловоз.

Как сообщает издание 78.ru, инцидент произошёл в районе железнодорожной станции "Ручьи". По предварительным данным, в кабину тепловоза был брошен "коктейль Молотова".

На месте происшествия работает полиция. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Шушарах полиция задержала женщину с крупной партией наркотиков.

Фото: Piter.TV