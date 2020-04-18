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Неизвестная совершила поджог на улице Асафьева

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Женщина смотрела на разгорающийся мусор, а затем сняла с себя куртку и бросила в огонь.

В ночь на субботу, 18 апреля, неизвестная подожгла мусорный бак, расположенный недалеко от дома №6/2 на улице Асафьева. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконаткте".

Жители соседних домов рассказали, что женщина долго смотрела на разгорающийся в пухто мусор, а затем сняла с себя куртку и бросила в огонь.

Уйти от опасности подальше поджигательницу уговорил проходящий мимо мужчина. Чем всё закончилось на данный момент неизвестно. 

Ранее мы писали, что в поселке Горелово дотла сгорели две иномарки.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: мусорный бак, поджог, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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