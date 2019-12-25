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Неизвестная угрожала ножом сотруднице магазина во Всеволожском районе
Сегодня, 9:48
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Неизвестная угрожала ножом сотруднице магазина во Всеволожском районе

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестная женщина пыталась вынести товар из продуктового магазина и не заплатить за него. В итоге она бросила пакет и скрылась. О ситуации, произошедшей 30-го декабря в поселке им. Морозова Всеволожского района, Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Администратор магазина обратилась в полицию. По ее словам, женщина угрожала ей ножом, но в итоге от своего замысла отказалась. Инцидент случился в доме №46 по Ладожской улице. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласть оказалась одной из самых бюджетных для отдыха в новогодние праздники. 

Фото: pixabay.com

Теги: кража, нож, продуктовый магазин, угроза
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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